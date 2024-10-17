16. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu: 20 Ekim'de Mersin'de Koşulacak

16. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu 20 Ekim'de Gerçekleşecek

Mersin’de geniş katılımlarla düzenlenen Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu’nun 16.sı, 20 Ekim'de yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden Açıklama

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından organize edilecek maratonun başlangıç ve bitiş noktası Tarsus Cumhuriyet Meydanı olacak.

Sporcular ve Vatandaşlar İçin Farklı Kategoriler

Maratonda sporcular 21 kilometrelik zorlu parkurda dereceler için mücadele verecekken, yerel halk da 5 kilometrelik halk koşusunda yarışarak keyifli anlar yaşayacak.

Uluslararası Katılım ve Ödüller

Etkinliğe 54'ü yabancı olmak üzere 350 sporcunun katılması bekleniyor. Dereceye giren katılımcılar ise para ödülleri ile ödüllendirilecek.

Mersin'de bu yıl 16. kez organize edilen Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Mersin'de bu yıl 16. kez organize edilen Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.