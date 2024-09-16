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16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı Danimarka'yı Yendi

16 Yaş Altı Milli Takım, Danimarka'ya karşı 4-2'lik galibiyetle ikinci maçını kazandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:29
16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı Danimarka'yı Yendi

Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nda Başarı

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci karşılaşmasında Danimarka ile karşılaştı. Maç sonucunda ay-yıldızlı ekip, rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

İlk Maçta Beklenin Üzerinde Performans

Turnuvanın açılış maçında Romanya karşısında etkileyici bir performans gösteren milli takım, bu maçta 5-1'lik bir skorla galip gelmişti. Danimarka ile oynanan bu karşılaşma ise turnuvadaki ikinci müsabakaları oldu.

Goller ve Maçın Detayları

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşen karşılaşmada milli takımın gollerini atan isimler ise Mustafa Duru (2 gol), Adnan Efe Fettahoğlu ve Hasan Mert Tuncel oldu. Danimarka'nın sayılarını ise Malthe Mortensen ve Omran Khatar kaydetti.

Günün Diğer Maçı

Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise Romanya ile Portekiz arasında golsüz berabere sonuçlanan bir maç gerçekleşti.

Son Maç Hazırlıkları

Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki son maçını 18 Eylül Çarşamba günü Portekiz ile yapacak. Takımın hedefi, bu mücadelede de galip gelerek başarılarına devam etmek.

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında...

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında...

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında...

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında...

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında...

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

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