16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Sırbistan'ı Aşarak 3'te 3 Yaptı

Türkiye'nin 16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı'ndan Tarihi Başarı

16 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt üçüncü maçında, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, karşılaşma Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirildi. Milliler, zorlu mücadelede setleri 25-22, 20-25, 17-25, 25-21 ve 15-13'lük skorlarla kazanarak elemelerde 3'te 3 yaptı.

Dördüncü Maç Karadağ ile

Ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki dördüncü maçını yarın TSİ 21.00'de Karadağ ile oynayacak. Tek devreli lig usulüyle gerçekleştirilen bu elemelerde, puan tablosunda ilk sırada yer alan takım doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Genç voleybolcularımızı tebrik ediyor, gelecek maçlarında başarılar diliyoruz!