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17. Channel Regatta Yat Yarışları Marmaris'te Gerçekleşecek

Marmaris, 13-15 Eylül tarihlerinde 17. Channel Regatta Yat Yarışları'na ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 16:09
17. Channel Regatta Yat Yarışları Marmaris'te Gerçekleşecek

17. Channel Regatta Yat Yarışları Marmaris’te Yapılacak

Bu yıl 17. kez düzenlenecek olan Channel Regatta Yat Yarışları, Muğla'nın güzide ilçesi Marmaris'te gerçekleşecek. Yarışlar, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yat Kulübü iş birliği ile 13-15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek.

Dostluk ve İş Birliği Teması

MIYC tarafından yapılan açıklamada, Rodos Açık Deniz Yat Kulübü ile yıllara dayanan dostluğun Channel Regatta'nın temelini oluşturduğu ifade edildi. Ege Denizi'nin her iki tarafında yaşayan denizcilerin ortak denizde birlikte yarışma fikri, bu etkinliğin ortaya çıkmasına neden oldu. Yarışın sloganı ise "Birlikte Yelken" (Sailing Together) olarak belirlendi.

Değişen Koşullar ve Yarış Formatı

Yarışların ilk yıllarında Marmaris'te başlayan ve Rodos'ta devam eden format, değişen ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle dönüşümlü olarak uygulanmaya karar verildi. Artık bir yıl Rodos, diğer yıl ise Marmaris bu etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilecek olan yarışların, Ege’nin iki kıyısında dostluğu pekiştireceğine inandıklarını belirten MIYC, yarışlara yaklaşık 25 tekne ve 250 yelkencinin katılmasını bekliyor. Tüm katılımcılara başarı dileriz.

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