17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Karşıyaka'nın Zaferi

17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda heyecan dolu anlar

Antalya'da gerçekleştirilen 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın açılış mücadelesinde, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.

Karşıyaka'nın Galibiyeti

Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği açılış maçında, Karşıyaka, Anadolu Efes'i 83-78 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Maçın oynandığı Nirvana Cosmopolitan Otel'in bünyesindeki Cosmos Sports Center'da Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, ilk çeyrek 18-18 eşitlik ile sona erdi. İkinci çeyreğe 38-33 önde giren Karşıyaka, üçüncü periyodu da 62-54 önde tamamlayarak maçı 83-78 galip bitirdi.

Öne çıkan oyuncular

Karşıyaka'nın yıldız oyuncusu Daron Russell 16 sayıyla maçı tamamlarken, bu performansıyla "maçın oyuncusu" unvanını kazandı. Anadolu Efes’te ise Daniel Oturu, 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

İlkan Karaman'a Saygı

Maç öncesi, Muğla'nın Datça ilçesinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden milli basketbolcu İlkan Karaman anıldı. Her iki takım oyuncuları seremonide, üzerinde Karaman'ın fotoğrafı bulunan "Başımız sağ olsun" yazılı pankart taşıyarak saygı duruşunda bulundu.

Turnuvanın Devamı

Yarın saat 20.00'de Galatasaray-Anadolu Efes maçının oynanacağı bu önemli turnuva, 11 Eylül Çarşamba günü saat 15.30'da Karşıyaka-Galatasaray karşılaşmasıyla sona erecek.

Antalya'da düzenlenen 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın açılış maçında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka ile Anadolu Efes, Cosmos Sports Center'da karşılaştı.

Antalya'da düzenlenen 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın açılış maçında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka ile Anadolu Efes, Cosmos Sports Center'da karşılaştı.

Antalya'da düzenlenen 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın açılış maçında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka ile Anadolu Efes, Cosmos Sports Center'da karşılaştı.