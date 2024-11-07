17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Sırbistan ile Berabere Kaldı

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Sırbistan ile 1-1 Berabere Kaldı

2024-2025 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası 1. Tur'un son mücadelesinde, 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımımız, Sırbistan'la yaptığı maçı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

Maçın Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu'na ait bilgilere göre, karşılaşma Sırbistan'daki FA Serbia Sports Center Pitch 1'de gerçekleştirildi. Ay-yıldızlıların tek golü, 34. dakikada Mustafa Azem Yortaç'tan gelirken, Sırbistan'ın eşitlik golü ise 61. dakikada Aleksa Petrovic'ten geldi.

Üst Tura Yükseliş

Son maç öncesinde üst tura yükselmeyi garantileyen milli takım, 2025 baharında 2. tur maçlarına çıkacak.