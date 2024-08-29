17 Yaş Altı Milli Takımının Azerbaycan'a Seyahati için Kadro Açıklandı

17 Yaş Altı Milli Takımı'nın Azerbaycan Hazırlıkları Başladı

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile yapacağı hazırlık maçları için aday kadrosunu duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli takım aday kadrosu, 9 ve 12 Eylül tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirilecek maçlar için hazırlandı.

Toplanma Tarihi ve Yeri

Oyuncular, 5 Eylül Perşembe günü Kartepe’de bir araya gelecek. Teknik direktör Orhan Şam yönetimindeki takım, hazırlıklarını tamamlayarak sahaya çıkacak.

Aday Kadroda Yer Alan Oyuncular

Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Adana Demirspor), Emir Dadük (Atakaş Hatayspor), Arda Yılmaz (Altınordu)

Defans: Emir Bora Çoban (Çaykur Rizespor), Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Emre Işık (Bursaspor), Vatan Özcan (Norwich City), Hasan Turan (Galatasaray), Emre Can Duran (PSV), Ege İzmirli (Antalyaspor), Berkay Muratoğlu (Kasımpaşa)

Orta Saha: Elyas Bağcı (Hertha Berlin), Efe Yılmaz (Fenerbahçe), Mustafa Serhan Kök (Altınordu), Mehmet Yıldırım (Hamburg), Yunus Azrak (Fenerbahçe), Yiğit Çolak (Galatasaray), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor), Furkan Koçak (Galatasaray)

Forvetler: Mümin Barış Nazlı (Net Global Sivasspor), Hasan Ege Akdoğan (Ahlatcı Çorum FK), Ozan Demirbağ (Adana Demirspor), Tuna Baran Demir (Beşiktaş), Fatihan Kahya (Westerlo)

Aday kadroda yer alan oyuncular, milli takım forması giymek için büyük bir heyecan yaşıyor. Takım, Azerbaycan karşısında başarılı sonuçlar elde etmek için yoğun bir şekilde çalışacak.