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18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası Sonuçlandı

Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i uzatma ile 78-72 yendi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:20
18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası Sonuçlandı

18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası Tamamlandı

Kayseri’de gerçekleştirilen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası, heyecan dolu maçlarla sona erdi.

Final Maçında Duygu Dolu Anlar

Turnuvanın finalinde Danilo's Pizza Bursa Ant Spor ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. Normal süresi 68-68 berabere tamamlanan bu zorlu mücadelede, Bursa temsilcisi uzatma devresinde 78-72'lik skorla galip geldi.

Turnuva Detayları

Yoğun bir taraftar katılımıyla gerçekleşen turnuvada, her iki takım da izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle son anlarda yaşanan çekişmeli mücadele, basketbolseverleri ekran başına kilitledi.

Başarılarından dolayı Danilo's Pizza Bursa Ant Spor takımını tebrik ediyoruz.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Danilo's Pizza Bursa Ant Sporlu oyuncu Asude Torcu (ortada) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Ayşegül Günay Aladağ (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Ayşegül Günay Aladağ (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Ayşegül Günay Aladağ (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Ayşegül Günay Aladağ (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Ayşegül Günay Aladağ (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Ayşegül Günay Aladağ (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Ayşegül Günay Aladağ (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Ayşegül Günay Aladağ (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Ayşegül Günay Aladağ (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Ayşegül Günay Aladağ (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Ayşegül Günay Aladağ (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Ayşegül Günay Aladağ (sağda) rakibiyle mücadele etti.

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