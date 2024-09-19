18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası Gerçekleşti

18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası'nda Heyecan Doruğa Ulaştı

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası, büyük bir heyecanla devam ediyor. Turnuvanın önemli eşleşmelerinden birinde, Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Melikgazi Kayseri Basketbol takımını 71-66 mağlup etti.

Maçın Detayları

Kayseri'deki sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada, Bursa ekibi etkili performansıyla dikkat çekti. Melikgazi Kayseri'nin çabaları skoru değiştirmeye yetmedi ve Danilo's Pizza, bu galibiyetle turnuvada bir adım öne geçti.

Turnuvanın ilerleyen bölümlerinde takımların nasıl bir performans göstereceği ise merakla bekleniyor.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile Danilo's Pizza Bursa Ant Spor karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Fall (sağda) rakibiyle mücadele etti.