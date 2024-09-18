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18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası'nda Emlak Konut'un Zaferi

Emlak Konut, 18. Erciyes Kupası'nda Melikgazi Kayseri'yi 64-61 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:37
18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası'nda Emlak Konut'un Zaferi

18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası'nda Çekişmeli Maç

Kayseri'de gerçekleşen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda büyük bir mücadele yaşandı. Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol takımıyla karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

Gerçekleşen karşılaşmada Emlak Konut, zorlu geçen bir mücadele sonucunda Melikgazi Kayseri'yi 64-61’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Turnuvanın Detayları

Bu turnuva, kadın basketbolunun gelişimi ve oyuncuların yeteneklerini sergileyebilmesi açısından büyük bir öneme sahip. Taraftarlar, takımlarının sergilediği performanslardan keyif aldı ve unutulmaz anlar yaşandı.

Erciyes Kupası, önümüzdeki yıllarda da kadın basketboluna katkı sağlamaya devam edecek.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Candan Eylül Dikmen (solda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Candan Eylül Dikmen (solda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Candan Eylül Dikmen (solda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Candan Eylül Dikmen (solda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Candan Eylül Dikmen (solda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Candan Eylül Dikmen (solda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Candan Eylül Dikmen (solda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Candan Eylül Dikmen (solda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Candan Eylül Dikmen (solda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Candan Eylül Dikmen (solda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Candan Eylül Dikmen (solda) rakibiyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi...

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Candan Eylül Dikmen (solda) rakibiyle mücadele etti.

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