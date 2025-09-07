DOLAR
18. Karadeniz Off-Road Kupası 4. Ayak Yarışı Fatsa'da Yapıldı

18. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayağı, Ordu Fatsa'daki Millet Bahçesi'nde düzenlendi; 32 aracın katıldığı zorlu parkurda çekici müdahaleleri ve ödül töreni yaşandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:15
18. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayak yarışı Ordu'da gerçekleştirildi. Organizasyon, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Fatsa Belediyesi iş birliğiyle, Fatsa ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde düzenlendi.

Zorlu parkur ve müdahaleler

Organizasyon ekibi tarafından zorluk seviyesi artırılan parkurda mekanik arıza nedeniyle yarışı tamamlayamayan bazı araçlar, çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarıldı. Yaşanan bu müdahaleler yarışın heyecanını ve zorluk düzeyini ortaya koydu.

Mücadele, katılım ve ödül töreni

Sporcular kıyasıya mücadele ederek, dereceye girmeye çalıştı. Toplam 32 araç'ın katıldığı yarışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve yarışlar zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

