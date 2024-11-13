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18 Yaş Altı Milli Takım, Fransa'yı 1-0 Mağlup Etti

Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'yı 1-0 yenerek başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:12
18 Yaş Altı Milli Takım, Fransa'yı 1-0 Mağlup Etti

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sakarya'da gerçekleştirdiği hazırlık maçında Fransa'yı 1-0 mağlup etti. Maç, Sapanca Atatürk Stadı'nda oynandı ve hakem Yunus Aytekin Atabek tarafından yönetildi. Yardımcı hakemlik görevini Ömer Faruk Şahin ve Furkan Köknar üstlendi.

Milli takım, karşılaşmaya Kerem Matışlı, Deniz Emre Ofli, Arda Ünyay, Arda Vurucu, Ege Araç, Berkay Aslan, Özder Özcan, Hasan Hüseyin Bulut, Metin Şen, Hüseyin Maldar ve Battal Ömer Duldar 11'iyle sahaya çıktı.

Fransa ise şu oyuncularla sahadaydı: Jules Stawiecki, Lliesse Salhi, Axel Tape, Mathys Angely, Enzo Sternal, İbrahim Mbaye, İbrahim Yayiya Kante, Yoann Chauvin, Nadir El Jamali, Enzo Molebe, ve Ramses Imbondo.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Berkay Aslan, yaptığı golle milli takımı 1-0 öne geçirirken, maçın geri kalan bölümünde her iki takım da başka gol bulamadı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 19 Kasım Salı günü Hollanda ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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