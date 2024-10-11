18 Yaş Altı Milli Takım Hazırlık Turnuvasına Kötü Başladı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımından Hayal Kırıklığı

Türkiye'nin 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık turnuvasının ilk maçında Portekiz ile karşılaştı. Maç, Portekiz'in Paredes kentindeki Estadio Municipal das Laranjeiras stadyumunda gerçekleşti.

Maçın Golleri

Karşılaşmanın başlama düdüğünden yalnızca üç dakika sonra, Afonso Patrao ile geri düştü. Bu golün ardından Joao Trovisco 38. dakikada takımını ikinci kez sevindirdi. İkinci yarının başında Salvador Blopa ve hemen peşinden Filipe Sousa tarafından kaydedilen gollerle fark 4-0'a çıktı.

Diğer Maç Sonuçları

Turnuvanın diğer karşılaşmasında İspanya, Romanya'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek dikkat çekti.

Gelecek Maç

18 Yaş Altı Milli Takım, Portekiz'deki hazırlık turnuvasının ikinci maçında 12 Ekim Cumartesi günü İspanya ile mücadele edecek.