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19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası Denizli'de Gerçekleşti

Denizli'de düzenlenen 19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası'nın kazananları belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:51
19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası Denizli'de Gerçekleşti

19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası Denizli'de Yapıldı

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası, Denizli şehrinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Turnuvanın sonucunda, erkekler kategorisinde Sivas GSK şampiyonluk ipini göğüslerken, Afyonkarahisar Spor Lisesi ikinci, Rize Çay Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda Şampiyon Suluova Öncü Spor Kulübü

Kadınlar kategorisinde ise Suluova Öncü Spor Kulübü şampiyonluk kupasını kazandı. Bolu İl Karması ikinci sırada yer alırken, Afyonkarahisar Spor Lisesi üçüncülükle turnuvayı tamamladı.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası, Denizli'de...

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası, Denizli'de gerçekleştirildi. Erkeklerde Sivas GSK şampiyonluğa ulaşırken, Afyonkarahisar Spor Lisesi ikinci, Rize Çay Spor Kulübü üçüncü oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası, Denizli'de...

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası, Denizli'de gerçekleştirildi. Erkeklerde Sivas GSK şampiyonluğa ulaşırken, Afyonkarahisar Spor Lisesi ikinci, Rize Çay Spor Kulübü üçüncü oldu.

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