19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Elit Tur Aday Kadrosu Açıklandı

Ay-yıldızlılar, 19-25 Mart'ta Galler'de düzenlenecek UEFA Elit Tur'da, Portekiz, İngiltere ve Galler ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:48
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Elit Tur Aday Kadrosu Açıklandı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Elit Tur Aday Kadrosu Belli Oldu

Ay-yıldızlıların, 19-25 Mart tarihleri arasında Galler'de yapacağı UEFA Elit Tur maçlarının aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 13 Mart Perşembe günü saat 13.00'te Dedeman Kartepe Kocaeli Otel'de toplanacak.

Milli takım, hazırlıklarını 17 Mart'a kadar Kocaeli'de sürdürecek ve ardından Galler'e yola çıkacak. Ay-yıldızlılar, Elit Tur'da Portekiz, İngiltere ve Galler ile karşılaşacak. Millilerin, grubunu birinci bitirmesi halinde, 13-26 Temmuz tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacağı bildirildi.

Aday Kadroda Yer Alan Oyuncular

Teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetimindeki 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular ise şu şekilde:

  • Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Ahmet Doğan Yıldırım (Trabzonspor), Emir Yaşar (Beşiktaş)
  • Defans: Taylan Utku Aydın (Kasımpaşa), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor), Deniz Emre Ofli (Bayern Münih), Bican Tibukoğlu (Trabzonspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Bedirhan Çetin (Reeder Samsunspor)
  • Orta saha: Efe Akman (Galatasaray), Naim Saruhan Dönmez (GMG Kastamonuspor), Boran Başkan (Trabzonspor), Efe Korkut Martin (Stuttgart), Gökdeniz Gürpüz (Galatasaray), Emirhan Arkutcu (Menemen FK), Muhammed Sinan Kaya (Net Global Sivasspor), Emre Gökay (Net Global Sivasspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor)
  • Forvet: Hüseyin Ertürk (Beveren), Recep Yalın Dilek (First Vienna)

Genç millilerimize başarılar dileriz!

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