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19 Yaş Altı Milli Takım, İsviçre'ye Mağlup Oldu: Maç Sonucu 3-1

19 Yaş Altı Milli Takımı, hazırlık maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu. Maç detayları ve goller haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 18:17
19 Yaş Altı Milli Takım, İsviçre'ye Mağlup Oldu: Maç Sonucu 3-1

19 Yaş Altı Milli Takımı, İsviçre'ye Mağlup Oldu

19 Yaş Altı Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı İsviçre'ye 3-1 yenilerek kötü bir sonuç aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalara göre, millilerin teknik direktörlüğünü üstlenen Sabri Sarıoğlu, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Maç Detayları

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakanın ilk yarısı, İsviçre’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İsviçre’nin gollerini 16. dakikada Leon Grando, 62. dakikada Marouane Calame ve 82. dakikada Dorian Derbaci kaydetti.

Milliler, maçtaki tek golünü ise 90. dakikada Hüseyin Ertürk’ün penaltı atışından elde ettiği sayıyla buldu, ancak bu gol, mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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