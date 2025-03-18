19 Yaş Altı Milli Takımı Galle'de İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi

19 Yaş Altı Milli Takımı, Galler'de UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur maçları için ilk idmanını yaptı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 00:01
19 Yaş Altı Milli Takımı Galle'de İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi

19 Yaş Altı Milli Takımı, 19-25 Mart tarihleri arasında Galler'de düzenlenecek UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur maçları için ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bugün Galler'e vardıktan sonra antrenman yapan ay-yıldızlılar, teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetiminde çalıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Galler'deki kafileyi Türkiye Cumhuriyeti Manchester Başkonsolosu Seyfi Onur Sayın karşıladı. Antrenman, Wrexham'da yer alan Lex Football Club Tesisleri'nde yapıldı.

19 Yaş Altı Milli Takımı, yarın gerçekleştireceği idmanla Portekiz maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Elit Tur'da sırasıyla Portekiz, İngiltere ve Galler ile karşılaşacak olan takım, grubu birinci sırada tamamlaması durumunda 13-26 Haziran tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek 2025 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri'nde yer alma hakkı kazanacak.

Takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

  • Kaleci: Ahmet Doğan Yıldırım (Trabzonspor), Kağan Arıcan (Kepezspor), Muhammet Doğukan Demir (Tokat Belediye Plevnespor)
  • Defans: Taylan Utku Aydın (Kasımpaşa), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor), Deniz Emre Ofli (Bayern Münih), Bican Tibukoğlu (Trabzonspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Bedirhan Çetin (Reeder Samsunspor)
  • Orta saha: Efe Akman (Galatasaray), Naim Saruhan Dönmez (GMG Kastamonuspor), Boran Başkan (Trabzonspor), Efe Korkut Martin (Stuttgart), Gökdeniz Gürpüz (Galatasaray), Emirhan Arkutcu (Menemen FK), Muhammed Sinan Kaya (Net Global Sivasspor), Emre Gökay (Net Global Sivasspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor)
  • Forvet: Hüseyin Ertürk (Beveren), Recep Yalın Dilek (First Vienna)

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