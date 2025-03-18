19 Yaş Altı Milli Takımı Galle'de İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi

19 Yaş Altı Milli Takımı, 19-25 Mart tarihleri arasında Galler'de düzenlenecek UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur maçları için ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bugün Galler'e vardıktan sonra antrenman yapan ay-yıldızlılar, teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetiminde çalıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Galler'deki kafileyi Türkiye Cumhuriyeti Manchester Başkonsolosu Seyfi Onur Sayın karşıladı. Antrenman, Wrexham'da yer alan Lex Football Club Tesisleri'nde yapıldı.

19 Yaş Altı Milli Takımı, yarın gerçekleştireceği idmanla Portekiz maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Elit Tur'da sırasıyla Portekiz, İngiltere ve Galler ile karşılaşacak olan takım, grubu birinci sırada tamamlaması durumunda 13-26 Haziran tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek 2025 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri'nde yer alma hakkı kazanacak.

Takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: