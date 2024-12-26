19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Kamp Kadrosu Açıklandı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Kamp Kadrosu Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 3-9 Ocak tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosunu açıkladı. Bu kamp, Mart ayında Galler'de düzenlenecek UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Elit Tur maçları için futbolcu gözlemleme imkanı sunacak.

Kamp, teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetiminde gerçekleştirilecek ve davet edilen oyuncular 3 Ocak Cuma günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Elit Tur'daki Rakipler

19 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Tur'da 7. Grup'ta Portekiz, İngiltere ve Galler ile mücadele edecek. Gruplarını lider tamamlayacak 7 takım, ayrıca ev sahibi Romanya ile birlikte 13-26 Haziran 2025 tarihlerinde finallerde karşılaşacak.

Kamp Kadrosu

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampına davet edilen futbolcular şu şekildedir: