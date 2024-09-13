2. Uluslararası Mini Hentbol Semineri Ankara’da Gerçekleştirildi

2. Uluslararası Mini Hentbol Semineri Ankara’da Tamamlandı

Türk Hentbolu için önemli bir gelişme daha yaşandı. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen ve birçok antrenörün katıldığı 2. Uluslararası Mini Hentbol Semineri, başkent Ankara’da başarıyla sona erdi.

Seminerin Detayları ve Eğitmenler

Bu yılki seminerde Alman mini hentbol uzmanları Ina Knobloch, Matthias Kornes ve Julian Bauer, hem teorik hem de uygulamalı eğitimler vererek katılımcılara değerli bilgiler aktardı. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonunda gerçekleştirilen seminer, toplamda 4 gün sürdü.

THF Gelişim Direktörü’nden Açıklama

Seminerle ilgili olarak THF Gelişim Direktörü Prof. Dr. Murat Bilge, yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi:

"Avrupa Hentbol Federasyonu ile federasyonumuz arasındaki master plan projemizin ikinci yılında, bu seminere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Knobloch, Kornes ve Bauer'in sunumları ile dolu dolu geçen 4 gün, Ankara'daki hentbol akademimiz için oldukça önemliydi. Türkiye genelinden 44 farklı ilden katılan 108 antrenörümüz ile birlikte, geçen yıl başlattığımız projemizin devamını sağlamak ve yeni çocukları dahil etmek için çalışmalara hız vereceğiz."

Gelecek Hedefleri

Prof. Dr. Murat Bilge, seminerin sonunda Türkiye'nin hentbol geleceği için daha fazla çocuğun projeye kazandırılacağını andı. "Bu yıl 2 bin 517 çocuğumuzla başladığımız projemize en az bir o kadar yeni çocuğumuzu da dahil etmeyi hedefliyoruz," dedi.