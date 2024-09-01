20. Karadeniz Judo Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

20. Karadeniz Judo Turnuvası Tamamlandı

Samsun'da, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 20. Karadeniz Judo Turnuvası, büyük bir katılımla tamamlandı.

Katılımcılar ve Dereceye Girenler

Bu yılki turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ve uluslararası temsilciler olarak Gürcistan ile Azerbaycan takımları katıldı. Toplamda 768 sporcu mücadele etti.

Madalya Töreni ile Sona Erdi

Müsabakaların ardından yapılan madalya töreni, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Ev Sahipliği Açıklaması

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek 4 yıl boyunca bu turnuvaya ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

Samsun'da Türkiye Judo Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da sona erdi. Turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ve Gürcistan ile Azerbaycan'dan birer takım olmak üzere 768 sporcu katıldı.

Samsun'da Türkiye Judo Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da sona erdi. Turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ve Gürcistan ile Azerbaycan'dan birer takım olmak üzere 768 sporcu katıldı.

Samsun'da Türkiye Judo Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da sona erdi. Turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ve Gürcistan ile Azerbaycan'dan birer takım olmak üzere 768 sporcu katıldı.

Samsun'da Türkiye Judo Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da sona erdi. Turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ve Gürcistan ile Azerbaycan'dan birer takım olmak üzere 768 sporcu katıldı.

Samsun'da Türkiye Judo Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da sona erdi. Turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ve Gürcistan ile Azerbaycan'dan birer takım olmak üzere 768 sporcu katıldı.

Samsun'da Türkiye Judo Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da sona erdi. Turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ve Gürcistan ile Azerbaycan'dan birer takım olmak üzere 768 sporcu katıldı.

Samsun'da Türkiye Judo Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da sona erdi. Turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ve Gürcistan ile Azerbaycan'dan birer takım olmak üzere 768 sporcu katıldı.

Samsun'da Türkiye Judo Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen düzenlenen 20. Karadeniz Judo Turnuvası Samsun'da sona erdi. Turnuvaya Karadeniz bölgesinden 17 il ve Gürcistan ile Azerbaycan'dan birer takım olmak üzere 768 sporcu katıldı.