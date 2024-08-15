Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonluğuna Kilitlendi

Beren Yeşilırmak, Polonya'yı yenip finale yükselmeyi ve şampiyon olmayı arzuluyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:36
20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonluğuna Kilitlendi

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na İddialı Bir Şekilde Yaklaşıyor

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda önemli bir başarı için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kaptan Beren Yeşilırmak, yarı finalde Polonya ile karşılaşacakları için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Beren Yeşilırmak'ın Açıklamaları

Milli takım kaptanı Beren Yeşilırmak, organizasyonun yarı final öncesi yaptığı açıklamada, "Polonya’yı yenerek finale yükselmek ve şampiyon olmak için çok çalıştık. Bu maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Beren, ayrıca grup etabını namağlup tamamlamanın kendileri için önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Şampiyona Bilgileri

Bulgaria ve İrlanda ortaklığında düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda, Türkiye grup aşamasını lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi. Türkiye-Polonya yarı final maçı, yarın Sofya'da yapılacak.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!