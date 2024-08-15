20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonluğuna Kilitlendi

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na İddialı Bir Şekilde Yaklaşıyor

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda önemli bir başarı için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kaptan Beren Yeşilırmak, yarı finalde Polonya ile karşılaşacakları için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Beren Yeşilırmak'ın Açıklamaları

Milli takım kaptanı Beren Yeşilırmak, organizasyonun yarı final öncesi yaptığı açıklamada, "Polonya’yı yenerek finale yükselmek ve şampiyon olmak için çok çalıştık. Bu maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Beren, ayrıca grup etabını namağlup tamamlamanın kendileri için önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Şampiyona Bilgileri

Bulgaria ve İrlanda ortaklığında düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda, Türkiye grup aşamasını lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi. Türkiye-Polonya yarı final maçı, yarın Sofya'da yapılacak.