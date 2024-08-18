20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Avrupa Şampiyonu 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Yurda Döndü

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa voleybol sahnesinde büyük bir başarıya imza atarak ülkelerine döndü. Bulgaristan ve İrlanda'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada finalde İtalya'yı mağlup eden takım, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın Açıklamaları

Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başarıları hakkında bilgi vererek, "Grupta puan kaybetmeden ve yalnızca bir puan vererek şampiyonluğa ulaştık. Bu takım, Türkiye'nin voleybol geleceğinin temsilcileri. Altyapımız son derece sağlam ve bu başarılar bunun bir göstergesi. Herkese emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Başantrenör Gökhan Durmaz'ın Duyguları

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın başantrenörü Gökhan Durmaz, "Bu yıl 18 resmi maç oynadık ve hiçbirinde yenilmedik. Avrupa şampiyonu olduğumuz için kendimle gurur duyuyorum. Ayrıca federasyonumuza sağladıkları destek için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Kaptanın Gururu

Takım kaptanı Beren Yeşilırmak, milli takımda kaptanlık yapmaktan duyduğu gururu dile getirirken, takım arkadaşlarıyla mükemmel bir uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti. "Bu sonucu bekliyorduk ve takım olarak birbirimize destek olduk" dedi. Ayrıca, en iyi pasör çaprazı ödülünü almanın kendisi için bir hayal olduğunu da ekledi.

Beren, voleybol kariyerinde örnek aldığı kişinin Neslihan Demir olduğunu vurgulayarak, A Milli Takım hayalini de gerçekleştirmeyi umduğunu ifade etti.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'dan yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen takım çiçeklerle karşılandı.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'dan yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen takım çiçeklerle karşılandı.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'dan yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen takım çiçeklerle karşılandı.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'dan yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen takım çiçeklerle karşılandı.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'dan yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen takım çiçeklerle karşılandı.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'dan yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen takım çiçeklerle karşılandı.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'dan yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen takım çiçeklerle karşılandı.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'dan yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen takım çiçeklerle karşılandı.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'dan yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen takım çiçeklerle karşılandı.