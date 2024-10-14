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20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Polonya'ya Çıkıyor

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı yarın Polonya ile karşılaşacak. Maç detayları ve kadro bilgileri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:17
20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Polonya'ya Çıkıyor

20 Yaş Altı Milli Takımı Polonya'ya Gidiyor

Türkiye'nin 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'de dördüncü maçını oynayarak yarın Polonya'ya konuk olacak. Maç, Lomza şehrindeki Mosir Stadı'nda gerçekleştirilecek ve TSİ 15.00'te başlayacak.

Milli Takım Performansı

Ay-yıldızlı takım, Elit Lig'de gerçekleştirdiği üç maçtan iki beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

Kadroda Değişiklikler

Polonya maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım aday kadrosunda bazı değişiklikler yaptı. Serhat Öztaşdelen, Burak Gültekin ve Sami Satılmış, maçın kadrosundan çıkarıldı.

Polonya Maçında Görev Alacak İsimler

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Polonya maçındaki aday kadrosu şu şekildedir:

  • Kaleciler: Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Corendon Alanyaspor)
  • Defans: Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Yiğit Fidan (Fatih Karagümrük), Furkan Demir (TSV Hartberg), Umut Erdem (Manisa FK), Berkay Yılmaz (Nürnberg)
  • Orta Saha: Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Emir Bars (PSV Eindhoven), Eren Öztürk (VSG Altglienicke), Furkan Yöntem (Altınordu), Mehmet Eray Özbek (Bellona Kayserispor), Arda Süne (FC Köln), Ahmet Karademir (Isparta 32 Spor), Efe Taylan Altunkara (Manisa FK)
  • Forvet: Abdul Halim Eroğlu (TSG Balingen), İlkan Sever (Altınordu), Fırat Alpsoy (FC Düren)

Haydi, ay-yıldızlı takımımıza başarılar dileyelim!

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