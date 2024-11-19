20 Yaş Altı Milli Takım, Almanya'ya 2-0 Yenildi

20 Yaş Altı Türkiye Takımı, Almanya'ya Yenildi

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig 5. hafta maçında Almanya ile karşılaşarak 2-0 mağlup oldu. Müsabaka, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Maçta goller, Almanya'nın Damion Downs tarafından 45+2. ve 61. dakikalarda kaydedildi. Genç milliler, bu sonuçla grupta 3. yenilgisini yaşadı ve 2 puanda kalarak zorlu bir durumla karşı karşıya kaldı.

Maçı, Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan ve son olarak Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut gibi önemli isimler de takip etti.

Ay-yıldızlılar, Elit Lig mücadelesini 2025 yılının mart ayında İtalya ve Romanya ile yapacağı maçlarla tamamlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.