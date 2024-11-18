20 Yaş Altı Milli Takımı Almanya Maçına Hazır!

İşte 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın Almanya Maçı Hazırlıkları

20 Yaş Altı Elit Lig'de yarın Almanya ile karşılaşacak olan 20 Yaş Altı Milli Takımı, mücadelenin hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, antrenman Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Soykan Başar yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmaları ile başladı. Takım, Almanya maçı için belirlenen taktik üzerine yoğunlaştı. Futbolseverler, Türkiye-Almanya müsabakasını yarın saat 19.00'da Riva'da izleyebilecek. Karşılaşma, TRTSpor kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Almanya Maçı Aday Kadrosu

20 Yaş Altı Milli Takımı'nın Almanya maçı aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Tyler Doğan (Holstein Kiel)

Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Tyler Doğan (Holstein Kiel) Defans: Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Efe Sarıkaya (Grenoble), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümraniyespor), Eren Tunalı (Bursaspor), Umut Erdem (Manisa FK), Bedirhan Çetin (Samsunspor), Mehmet Kaya (TS Dortmund)

Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Efe Sarıkaya (Grenoble), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümraniyespor), Eren Tunalı (Bursaspor), Umut Erdem (Manisa FK), Bedirhan Çetin (Samsunspor), Mehmet Kaya (TS Dortmund) Orta saha: Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Furkan Yöntem (Altınordu), Diren Dağdeviren (Hoffenheim), Arda Süne (1. FC Köln), Sami Satılmış (Altınordu), Dennis Kaygın (Rapid Wien), Enis Safin (LASK Amateure)

Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Furkan Yöntem (Altınordu), Diren Dağdeviren (Hoffenheim), Arda Süne (1. FC Köln), Sami Satılmış (Altınordu), Dennis Kaygın (Rapid Wien), Enis Safin (LASK Amateure) Forvet: Talha Sarıaslan (Bellona Kayserispor), Ali Habeşoğlu (Ayvalıkgücü Belediyespor), İlkan Sever (Altınordu), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Halim Eroğlu (Balingen)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.