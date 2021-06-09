2021-2022 sezonu Süper Lig ne zaman başlayacak, başlama tarihi nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu transfer ve sezon tarihlerini bildirdi. TFF Yönetim Kurulu’nun bir toplantı kararı aldığı bildirildi. Toplantıda verilen kararlar doğrultusunda 1. Transfer ve tescil dönemi 10 Haziran’da başlayıp 1 Eylül tarihinde sonlanacak.
Süper Lig’de ilk düdük ne zaman çalacak?
TFF 1. Lig’deyse 1 hafta önce yani 15 Mayıs 2022’de sezon sonlanacak ve puan durumu belirlenmiş olacak.
Geçen sene Süper Lig’i Beşiktaş kazanmıştı. TFF 1. Lig’i kazanan Adana Demirspor ile Play-Off’u kazanan Altay ve ligi 2. Tamamlayan Giresunspor’da Süper Lig’e yükselen takımlar arasında oldu.
Son Güncelleme: 09.06.2021 11:35