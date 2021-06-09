2021-2022 sezonu Süper Lig ne zaman başlayacak, başlama tarihi nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu transfer ve sezon tarihlerini bildirdi. TFF Yönetim Kurulu’nun bir toplantı kararı aldığı bildirildi. Toplantıda verilen kararlar doğrultusunda 1. Transfer ve tescil dönemi 10 Haziran’da başlayıp 1 Eylül tarihinde sonlanacak.

Süper Lig’de ilk düdük ne zaman çalacak?

Ülkemizin futbol liglerinde 2021- 2022 sezonu için ilk düdük tarihleri belirlendi. Süper Lig’de 13 Ağustos 2021 tarihinde ilk düdüklerle birlikte maçlar başlayacak iken 23 Mayıs 2022’de bir aksilik olmaz ise sezon sonlanacak.

TFF 1. Lig’deyse 1 hafta önce yani 15 Mayıs 2022’de sezon sonlanacak ve puan durumu belirlenmiş olacak.

Geçen sene Süper Lig’i Beşiktaş kazanmıştı. TFF 1. Lig’i kazanan Adana Demirspor ile Play-Off’u kazanan Altay ve ligi 2. Tamamlayan Giresunspor’da Süper Lig’e yükselen takımlar arasında oldu.