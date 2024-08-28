Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

2023 ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Zverev ve Zheng 3. Tura Yükseldi

Alexander Zverev ve Qinwen Zheng, ABD Açık'ta 3. tura çıkarken, Barbora Krejcikova turnuvaya veda etti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 23:48
2023 ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Zverev ve Zheng 3. Tura Yükseldi

2023 ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Öne Çıkanlar

Sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık tenis şampiyonasında, erkekler kategorisinin 4 numaralı seribaşı oyuncusu Alexander Zverev ve kadınlar kategorisinin 7 numaralı seribaşı oyuncusu Qinwen Zheng başarıyla 3. tura adlarını yazdırdı.

3. Gün Karşılaşmaları

Turnuvanın üçüncü gününde gerçekleşen mücadelelerde, Zverev, dünya sıralamasında 77. sırada bulunan Alexandre Muller karşısında 3-0’lık (6-4, 7-6, 6-1) bir skorla galip gelerek tur atladı.

Kadınlarda ise Zheng, dünya 75 numarası Erika Andreeva ile karşılaştı. İlk sette zor anlar yaşasa da, toplamda 2-1’lik (6-7, 6-1, 6-2) bir galibiyet alarak üçüncü tura yükseldi.

Günün Sürprizi

Turnuvada tek kadınlar kategorisinde dikkat çeken bir sonuç yaşandı. Dünya sıralamasında 8. sırada bulunan Barbora Krejcikova, dünya 122 numarası Elena-Gabriela Ruseye karşı mücadele ettiği maçta 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar