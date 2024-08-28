2023 ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Zverev ve Zheng 3. Tura Yükseldi

2023 ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Öne Çıkanlar

Sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık tenis şampiyonasında, erkekler kategorisinin 4 numaralı seribaşı oyuncusu Alexander Zverev ve kadınlar kategorisinin 7 numaralı seribaşı oyuncusu Qinwen Zheng başarıyla 3. tura adlarını yazdırdı.

3. Gün Karşılaşmaları

Turnuvanın üçüncü gününde gerçekleşen mücadelelerde, Zverev, dünya sıralamasında 77. sırada bulunan Alexandre Muller karşısında 3-0’lık (6-4, 7-6, 6-1) bir skorla galip gelerek tur atladı.

Kadınlarda ise Zheng, dünya 75 numarası Erika Andreeva ile karşılaştı. İlk sette zor anlar yaşasa da, toplamda 2-1’lik (6-7, 6-1, 6-2) bir galibiyet alarak üçüncü tura yükseldi.

Günün Sürprizi

Turnuvada tek kadınlar kategorisinde dikkat çeken bir sonuç yaşandı. Dünya sıralamasında 8. sırada bulunan Barbora Krejcikova, dünya 122 numarası Elena-Gabriela Ruseye karşı mücadele ettiği maçta 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.