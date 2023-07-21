2023 Dünya Kadınlar Kupası Nerede?

2023 Dünya Kadınlar Kupası bu yıl Avustralya ile Yeni Zelanda'da yapılacak. Karşılaşmalar, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın dokuz şehrinde gerçekleştirilecek.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Başladı

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 20 Temmuz'da oynanan 2 karşılaşma ile resmen başladı. A Grubu'nun ilk mücadelesinde Yeni Zelanda, Norveç'i 1-0 mağlup etti. Kadınlar Dünya Kupası'nda oynanacak tüm maçlar TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

İspanya İlk Maçında Kosta Rika'yı Mağlup Etti

İspanya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yı 3-0 mağlup etti. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri Valeria del Campo, Aitana Bonmatí ve Esther Gonzalez kaydetti.