2023 Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası Konya'da Başlıyor

Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası Başlıyor

Ülkemizdeki genç tekvandocular için büyük bir heyecan kaynağı olan Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası, 2-5 Eylül 2023 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Ev Sahipliği Yapacak Yer

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyonun merkezi Karatay Spor ve Kongre Merkezi olacak. Burada, hem erkek hem de kadınlar için sekizer sıklette mücadeleler düzenlenecek.

Bu önemli şampiyonada, genç sporcular en iyi performanslarını sergilemek için ter dökecekler. Tüm gözler, yetenekli gençlerin kıyasıya mücadelelerine çevrilecek.