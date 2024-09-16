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2023 Voleybol Ligleri İlk İki Haftalık Programı Açıklandı

Voleybolda Efeler ve Sultanlar liglerinin ilk iki hafta maç programı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 22:04
2023 Voleybol Ligleri İlk İki Haftalık Programı Açıklandı

2023 Voleybol Ligleri Başlıyor

Voleybolda Efeler ve Sultanlar liglerinin ilk iki hafta maçlarının programı resmi olarak açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, Vodafone Sultanlar Ligi'nde açılış karşılaşmaları 5 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek. Efeler Ligi ise 6 Ekim Pazar günü start alacak.

Vodafone Sultanlar Ligi 1. Haftası

5 Ekim Cumartesi:

  • 13.00 Galatasaray Daikin - VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
  • 14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Sarıyer Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
  • 15.00 Nilüfer Belediyespor Eker - Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)
  • 18.00 Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)
  • 18.00 Eczacıbaşı Dynavit - Aras Kargo (İBB Cebeci)
  • 19.00 Beşiktaş - Zeren Spor (Akatlar)
  • 19.00 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

2. Hafta Programı:

  • 11 Ekim Cuma:
  • 14.00 Sarıyer Belediyespor - Beşiktaş (Bahçeköy Orman Fakültesi)
  • 18.00 Zeren Spor - Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
  • 12 Ekim Cumartesi:
  • 14.00 VakıfBank - Kuzeyboru (Vakıfbank Spor Sarayı)
  • 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)
  • 15.00 Fenerbahçe Medicana - Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)
  • 18.00 Bahçelievler Belediyespor - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Hasan Doğan)
  • 18.00 Aras Kargo - Galatasaray Daikin (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

Efeler Ligi 1. Haftası

6 Ekim Pazar:

  • 14.00 Spor Toto - TÜRŞAD (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
  • 14.00 Cizre Belediyespor - Halkbank (Cizre 100. Yıl)
  • 15.00 Altekma - Arkas Spor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
  • 16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)
  • 16.00 Develi Belediyespor - İstanbul Gençlikspor (Develi Murat Kocatürk)
  • 17.00 Ziraat Bankkart - Akkuş Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
  • 17.00 Galatasaray HDI Sigorta - On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

2. Hafta Programı:

  • 12 Ekim Cumartesi:
  • 15.00 Arkas Spor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
  • 13 Ekim Pazar:
  • 13.00 TÜRŞAD - Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)
  • 13.00 Akkuş Belediyespor - Spor Toto (Ünye)
  • 13.00 Fenerbahçe Medicana - Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
  • 14.00 On Hotels Alanya Belediyespor - Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
  • 15.00 Halkbank - Develi Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
  • 19.00 İstanbul Gençlikspor - Ziraat Bankkart (Şehit Mustafa Özel)

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