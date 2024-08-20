2024-2025 Basketbol Süper Ligi Fikstürü Belirlendi

2024-2025 Basketbol Süper Ligi Fikstürü Açıklandı

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin geleceğini şekillendiren fikstür çekimi tamamlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bu önemli etkinlikte, ligde mücadele edecek 16 takımın fikstürü belirlendi.

Yeni Sezon Başlangıcı

2024-2025 sezonu, 4 Ekim'de sahne alacak ve 19 Mayıs'ta normal sezon sona erecek. Bu sezonun en dikkat çekici noktalarından biri, ilk 6 sırada yer alan takımların doğrudan play-off oynama hakkı elde etmesi.

Play-in Formatı Uygulaması

Basketbol Süper Ligi, bu sezondan itibaren play-in formatına geçiş yapacak. Play-off turlarında mücadele edecek son iki takım, normal sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada tamamlayanlar arasındaki play-in aşamasıyla belirlenecek. Normal sezonun 7 ve 8'incisi arasındaki maçın galibi, play-off'lara yükselecek 7. takım olacaktır. Mağlup olan ekip ise, 9. ve 10. sıradakilerle oynanacak bir diğer karşılaşmanın galibiyle karşılaşacak.

Küme Düşme ve İlk Hafta Müsabakaları

Normal sezonu en düşük iki sırada tamamlayan takımlar ise ligden düşecek. Fikstür çekimi sonrası, ilk hafta müsabakaları şu şekilde belirlenmiştir:

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersin Spor

Fenerbahçe Beko - Onvo Büyükçekmece Basketbol

Anadolu Efes - Yalovaspor

Türk Telekom - Galatasaray

Bahçeşehir Koleji - Karşıyaka

TOFAŞ - Beşiktaş Fibabanka

Manisa Basket - Bursaspor

Aliağa Petkimspor - Darüşşafaka Lassa

Basketbolseverler, yeni sezonu heyecanla bekliyor!