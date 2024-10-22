2024-2025 NBA Sezonu Başlıyor

2024-2025 NBA sezonu, yarın sabaha karşı sahne alıyor. Amerikan Basketbol Ligi'nin 79. sezonunun açılışında iki önemli maç oynanacak.

Sezonun Açılışı

İlk maç, son şampiyon Boston Celtics, New York Knicks karşı karşıya gelecek. Ayrıca Los Angeles Lakers, sahasında Minnesota Timberwolves ile mücadele edecek.

Celtics'in Hedefi

Geçen sezonu zaferle tamamlayan Boston Celtics, yeni sezonda da şampiyonluk için mücadele edecek. Takımın yıldızları Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın, sezon boyunca öne çıkması bekleniyor.

Alperen Şengün'ün Hedefleri

Türk basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets ile play-off için savaşacak. 22 yaşındaki oyuncu, 5 yıllık 185 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Geçen sezon ortalamaları; 21,1 sayı, 9,3 ribaunt, 5 asist ve 1,2 top çalma şeklindeydi.

Adem Bona'nın NBA Yolculuğu

NBA'de ilk kez sahne alacak olan Adem Bona, Philadelphia 76ers tarafından draft edildi. 21 yaşındaki oyuncu, yeni takımında süre bulmaya çalışacak.

Türk Basketbolcuların Avrupa'ya Dönüşü

Geçen sezondan itibaren NBA'de forma giyen Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Ömer Faruk Yurtseven ve Onuralp Bitim Avrupa'ya dönerek yeni takımlara katıldılar. Cedi ve Ömer, Panathinaikos ile Furkan ise Monaco'ya transfer oldu.

Kevin Durant ve Hedefleri

Kevin Durant, NBA kariyerinde 28.924 sayı ile 30.000 barajını geçmeye çalışacak. Phoenix Suns forması giyecek olan Durant, Wilt Chamberlain'in gerisinde kalmamak için mücadele edecek.

LeBron James'in Yeni Hedefleri

LeBron James, geçen sezon NBA tarihindeki ilk 40.000 sayıya ulaşan oyuncu oldu. Lakers formasıyla 2024-2025 sezonuna, yeni hedeflerle başlayacak. LeBron'un 1500 maçı geride bırakması katkı sağlayacak.

Play-off Tarihleri

2024-2025 sezonunun normal ligi 13 Nisan 2025'te sona erecek. Play-off'ların başlangıcı ise 19 Nisan olarak planlanmış durumda. Play-in turnuvası ise 15-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

NBA All-Star hafta sonu ise 14-16 Şubat 2025 tarihlerinde San Francisco'da gerçekleştirilecek.