2024-2025 Süper Lig Haftası Hakemleri Açıklandı

2024-2025 Süper Lig İkinci Hafta Hakemleri
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmalarda görev alacak hakemleri duyurdu.
10 Ağustos Cuma
21:00 TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu
17 Ağustos Cumartesi
19:15 Bellona Kayserispor - Net Global Sivasspor: Turgut Doman
21:45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21:45 Göztepe - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazar
19:15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
21:45 Gaziantep FK - Samsunspor: Emre Kargın
21:45 Beşiktaş - Antalyaspor: Mehmet Türkmen
19 Ağustos Pazartesi
21:00 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
21:00 İkası Eyüpspor - Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler
Bu hafta heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.