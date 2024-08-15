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2024-2025 Süper Lig Haftası Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'in 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 15.08.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:10
2024-2025 Süper Lig Haftası Hakemleri Açıklandı

2024-2025 Süper Lig İkinci Hafta Hakemleri

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmalarda görev alacak hakemleri duyurdu.

10 Ağustos Cuma

21:00 TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi

19:15 Bellona Kayserispor - Net Global Sivasspor: Turgut Doman

21:45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21:45 Göztepe - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar

19:15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

21:45 Gaziantep FK - Samsunspor: Emre Kargın

21:45 Beşiktaş - Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi

21:00 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

21:00 İkası Eyüpspor - Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

Bu hafta heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

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