2024-2025 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Fikstürü Çekildi

2024-2025 Sezonu Fikstürü Açıklandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu için fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Önemli İsimlerin Katılımı

Fikstür çekimine, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz da dahil olmak üzere birçok önemli isim katıldı. 14 takımın mücadele edeceği ligde, yeni sezon 8 Eylül 2024 Pazar günü başlayacak.

Lig Takvimi

2024-2025 sezonu ilk yarısı 22 Aralık'ta sona erecek, ikinci devre ise 26 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Ligin sonu ise 5 Mayıs 2025 olarak belirlenmiş durumda. Şampiyon olacak takım, 2025-2026 sezonunda Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Destek Mesajları

TFF Amatör İşler ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, kadın futbolunda son yıllarda yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, "Kadın futbolu dünya üzerinde özellikle son 5 yılda büyük bir gelişim gösterdi. Önümüzdeki 5 yıl içinde oluşturacağımız master plan ile Türkiye’nin kadın futbolunda uluslararası arenada söz sahibi olmasını hedefliyoruz." dedi.

Heyecan Dolu Bir Sezon Bekleniyor

TFF Kadın Futbolu Direktörü Eren Şenyaprak ise Türk kadın futbolunun yükselişine vurgu yaparak, "Geçtiğimiz sezon oldukça heyecanlıydı. Bu sezonun da daha büyük başarılara imza atacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin Kadın A Milli Takımı'nın gelecek hedeflerine ilişkin de bilgi verdi.

İlk Hafta Maç Programı

2024-2025 sezonunun ilk hafta maçları şu şekilde gerçekleşecek: