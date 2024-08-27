Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

2024-2025 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Fikstürü Çekildi

2024-2025 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi fikstürü Riva'da düzenlenen törenle açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:06
2024-2025 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Fikstürü Çekildi

2024-2025 Sezonu Fikstürü Açıklandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu için fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Önemli İsimlerin Katılımı

Fikstür çekimine, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz da dahil olmak üzere birçok önemli isim katıldı. 14 takımın mücadele edeceği ligde, yeni sezon 8 Eylül 2024 Pazar günü başlayacak.

Lig Takvimi

2024-2025 sezonu ilk yarısı 22 Aralık'ta sona erecek, ikinci devre ise 26 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Ligin sonu ise 5 Mayıs 2025 olarak belirlenmiş durumda. Şampiyon olacak takım, 2025-2026 sezonunda Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Destek Mesajları

TFF Amatör İşler ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, kadın futbolunda son yıllarda yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, "Kadın futbolu dünya üzerinde özellikle son 5 yılda büyük bir gelişim gösterdi. Önümüzdeki 5 yıl içinde oluşturacağımız master plan ile Türkiye’nin kadın futbolunda uluslararası arenada söz sahibi olmasını hedefliyoruz." dedi.

Heyecan Dolu Bir Sezon Bekleniyor

TFF Kadın Futbolu Direktörü Eren Şenyaprak ise Türk kadın futbolunun yükselişine vurgu yaparak, "Geçtiğimiz sezon oldukça heyecanlıydı. Bu sezonun da daha büyük başarılara imza atacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin Kadın A Milli Takımı'nın gelecek hedeflerine ilişkin de bilgi verdi.

İlk Hafta Maç Programı

2024-2025 sezonunun ilk hafta maçları şu şekilde gerçekleşecek:

  • Hakkarigücüspor - Fatih Vatanspor
  • Beylerbeyi - Beşiktaş
  • ALG Spor - Amed Sportif Faaliyetler
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Fenerbahçe
  • Wulfz Fatih Karagümrük - Galatasaray
  • Ünye Kadın Spor Kulübü - Bornova Hitab Spor
  • Karadeniz Ereğli Belediyespor - Trabzonspor

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!