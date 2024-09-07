2024-2025 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Heyecanı Başlıyor

2024-2025 Sezonu Başlıyor

2024-2025 sezonu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın gerçekleştirilecek maçlarla start alıyor. Ligde 14 takım mücadele verecek ve sezon 4 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek olan son hafta müsabakaları ile tamamlanacak.

İlk Devre ve İkinci Yarının Başlangıcı

Lig ilk devresi 22 Aralık tarihinde tamamlanacak ve toplamda 13 hafta maçları oynanacak. İkinci yarı ise 26 Ocak 2025'te başlayacak.

Son Şampiyon ve Statü

Geçtiğimiz sezon Galatasaray, ligi ilk sırada tamamlayarak şampiyonluk kupasını kazanmıştı. Bu sezon statüde bir değişiklik olmaması bekleniyor ve 26 hafta sonunda en üst sırayı alan takım şampiyonu ilan edilecek.

İlk Hafta Maç Programı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk haftanın programı ise şu şekilde:

Yarın:

14.00 - Ünye Kadın Spor Kulübü - Bornova Hitabspor (Ünye İlçe)

14.00 - Karadeniz Ereğli Belediyepor - Trabzonspor (Şehit Vefa Karakurdu)

16.00 - Hakkarigücüspor - Fatih Vatanspor (Merzan Şehir)

16.00 - ALG Spor - Amed Sportif Faaliyetler (Batur)

17.00 - Beylerbeyi - Beşiktaş JK United Payment (Beylerbeyi 75. Yıl)

17.00 - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Fenerbahçe Petrol Ofisi (Osmanlı)