2024-2025 Türkiye Basketbol Ligi Sezonu Başlıyor
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, 2024-2025 sezonuna yönelik heyecan dolu bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Ligin başlangıcı, yarın düzenlenecek olan Pizzabulls CO Basket ile Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo arasındaki karşılaşma ile gerçekleşecek. Bu sezon toplam 18 takım mücadele edecek ve bu ekiplerden 2'si Süper Lig vizesi kazanacak.
Ligi Tamamlamak İçin Zorlu Mücadele
Ligin ilk devresi, 20 Aralık Cuma günü başlayacak ve toplam 17 hafta sürecek. Normal sezonun sona ermesi ise 20 Nisan 2025 tarihinde planlanıyor.
Takımlar ve Statü
İstanbul'dan 6, Ankara'dan 3, Balıkesir'den 2, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Muğla, Tekirdağ ve Trabzon'dan birer takımın mücadele edeceği ligde yer alacak takımlar arasında; Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Çağdaş Bodrumspor ve Trabzonspor gibi takımlar bulunuyor.
Süper Lig Vizesi İçin Yarış
- Ligi birinci sırada tamamlayan takım doğrudan Süper Lig'e yükselecek.
- İlk 7 takım play-off'a çıkacak, onlardan 2'si play-in maçları ile bu müsabakalara katılma hakkı kazanacak.
- Ligi son 2 sırada bitiren ekipler ise lige veda edecek.
İlk Hafta Maç Programı
İlk hafta maçlarına dair program ise şöyle:
- Yarın: 18.00 Pizzabuls CO Basket-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo (Küçükçekmece Halkalı)
- 14 Eylül Cumartesi:
- 14.00 Çayırova Belediyespor-İstanbul Anka (Çayırova)
- 15.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-Konya Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)
- 17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)
- 18.30 Haremspor-Esenler Erokspor (Beylikdüzü)
- 15 Eylül Pazar:
- 14.00 Kapaklıspor-Trabzonspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
- 16.00 Gaziantep Basketbol-iLab Basketbol (Karataş Şahinbey)
- 18.00 OGM Ormanspor-TED Ankara Kolejliler (M.Sait Zarifoğlu)
- 16 Eylül Pazartesi: 16.00 Çağdaş Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum)