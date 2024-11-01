2024-25 Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi Başlıyor

Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi 2024-25 Sezonu Başlıyor

Heyecanla beklenen Buz Hokeyi Intercity Süper Ligi'nin 2024-25 sezonu yarın itibarıyla start alıyor. Ligin açılışı, Silivrikapı Buz Pisti'nde, Buzadam Spor Kulübü ile Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü arasında gerçekleşecek olan mücadele ile yapılacak. Karşılaşma, saat 12.45'te başlayacak.

Takımlar ve Temsil Ettikleri İller

Bu sezon, 2 farklı ilden toplamda 5 takım ligdeki şampiyonluk için ter dökecek. İstanbul’dan 4 ekip, Ankara’dan ise 1 takım mücadeleye katılacak. İstanbul'un temsilcileri şöyle:

Buz Beykoz Spor Kulübü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü

Buzadam Spor Kulübü

Ankara'yı ise Yükseliş Spor Kulübü temsil edecek.

Geçen Sezonun Şampiyonu

Geçtiğimiz yıl ligdeki zafere ulaşan Buzadam Spor Kulübü, bu sezon da şampiyonluk için kolları sıvamış durumda. Ligin ana sponsoru ise bu sezon da Intercity olarak devam ediyor.