2024-25 Voleybol Sezonu Fikstürü Çekimi Gerçekleşti

Voleybol Sezonu Fikstürü Çekildi
2024-25 voleybol sezonu için fikstür çekimi gerçekleştirildi. Vodafone Sultanlar Ligi 5 Ekim 2024'te, Efeler Ligi ise 6 Ekim 2024'te başlayacak.
Fikstür Çekiminde Yer Alan İsimler
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan bu önemli etkinliğe, TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi, Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper katıldı.
İlk Hafta Maç Programı
Sultanlar Ligi
- Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor
- Galatasaray Daikin - VakıfBank
- Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Medicana
- Eczacıbaşı Dynavit - Aras Kargo
- Nilüfer Belediyespor - Bahçelievler Belediyespor
- Beşiktaş - Zeren Spor
- Sigorta Shop - Sarıyer Belediyespor
Efeler Ligi
- Altekma - Arkas Spor
- Galatasaray HDI Sigorta - Alanya Belediyespor
- Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Medicana
- Spor Toto - TÜRŞAD
- Cizre Belediyespor - Halkbank
- Ziraat Bankkart - Akkuş Belediyespor
- Develi Belediyespor - İstanbul Gençlik Spor
Tarih ve Statü Bilgileri
Kadınlarda 14 takım normal sezonda mücadele edecek. İlk yarı 14 Aralık 2024'te sona erecek. İkinci devre ise 5 Ocak 2025'te başlayacak ve 19 Mart 2025'te tamamlanacak.
Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları nisan ayında oynanacak. Lig etabı sonunda son iki sırayı alan takımlar 1. lige düşecek. İlk dört sırayı elde eden ekipler play-off 1. etapta yer alacakken, 5-8. sırayı elde edenler play-off 2. etapta mücadele edecek.
Erkekler liginde de 14 takım yer alacak. Normal sezonun ilk yarısı 15 Aralık 2024'te tamamlanacak. İkinci yarı 4 Ocak 2025'te başlayıp 15 Mart 2025'te bitecek. Efeler Ligi'nde de play-off'lar nisan ayında başlayacak ve sezonu son iki sırada tamamlayan ekipler 1. lige düşecek.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi (fotoğrafta) de katıldı.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi (fotoğrafta) de katıldı.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi (fotoğrafta) de katıldı.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi (fotoğrafta) de katıldı.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi (fotoğrafta) de katıldı.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi (fotoğrafta) de katıldı.