2024-25 Voleybol Sezonu Fikstürü Çekimi Gerçekleşti

Voleybol Sezonu Fikstürü Çekildi

2024-25 voleybol sezonu için fikstür çekimi gerçekleştirildi. Vodafone Sultanlar Ligi 5 Ekim 2024'te, Efeler Ligi ise 6 Ekim 2024'te başlayacak.

Fikstür Çekiminde Yer Alan İsimler

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan bu önemli etkinliğe, TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi, Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper katıldı.

İlk Hafta Maç Programı

Sultanlar Ligi

Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor

Galatasaray Daikin - VakıfBank

Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Medicana

Eczacıbaşı Dynavit - Aras Kargo

Nilüfer Belediyespor - Bahçelievler Belediyespor

Beşiktaş - Zeren Spor

Sigorta Shop - Sarıyer Belediyespor

Efeler Ligi

Altekma - Arkas Spor

Galatasaray HDI Sigorta - Alanya Belediyespor

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Medicana

Spor Toto - TÜRŞAD

Cizre Belediyespor - Halkbank

Ziraat Bankkart - Akkuş Belediyespor

Develi Belediyespor - İstanbul Gençlik Spor

Tarih ve Statü Bilgileri

Kadınlarda 14 takım normal sezonda mücadele edecek. İlk yarı 14 Aralık 2024'te sona erecek. İkinci devre ise 5 Ocak 2025'te başlayacak ve 19 Mart 2025'te tamamlanacak.

Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları nisan ayında oynanacak. Lig etabı sonunda son iki sırayı alan takımlar 1. lige düşecek. İlk dört sırayı elde eden ekipler play-off 1. etapta yer alacakken, 5-8. sırayı elde edenler play-off 2. etapta mücadele edecek.

Erkekler liginde de 14 takım yer alacak. Normal sezonun ilk yarısı 15 Aralık 2024'te tamamlanacak. İkinci yarı 4 Ocak 2025'te başlayıp 15 Mart 2025'te bitecek. Efeler Ligi'nde de play-off'lar nisan ayında başlayacak ve sezonu son iki sırada tamamlayan ekipler 1. lige düşecek.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi (fotoğrafta) de katıldı.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi (fotoğrafta) de katıldı.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi (fotoğrafta) de katıldı.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi (fotoğrafta) de katıldı.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi (fotoğrafta) de katıldı.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi (fotoğrafta) de katıldı.