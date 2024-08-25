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2024 ABD Açık Tenis Turnuvası Başlıyor: Rekor Ödüller ve Heyecan Dolu Maçlar

2024 ABD Açık, 75 milyon dolarlık rekor ödül ile başlıyor. Novak Djokovic ve diğer yıldızlar, tenis tarihine adlarını yazdırmak için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:04
2024 ABD Açık Tenis Turnuvası Başlıyor: Rekor Ödüller ve Heyecan Dolu Maçlar

Grand Slam Mevsimi ABD'de Kapanıyor

2024 yılı tenis sezonunun son grand slam turnuvası olan ABD Açık, toplamda 75 milyon dolarlık rekor para ödülü ile yarın başlayacak.

Turnuvanın Tarihçesi

Yıllarca süren gelenekleriyle ABD Açık, 144. kez düzenleniyor. İlk olarak 1881 yılında gerçekleştirilen bu prestijli turnuva, yarın TSİ 18.00'de New York'ta start alacak.

Ödüller ve Başarılar

Bu yılki organizasyon, tarihindeki en yüksek para ödülünü sunuyor. Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına 3,6 milyon dolar verilecek.

Djokovic, Yeni Bir Rekor Peşinde

Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçmişte kazandığı 24 grand slam unvanı ile yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor. Eğer ABD Açık'ta zafere ulaşırsa, bu unvanı tek başına eline almış olacak. Ancak önünde güçlü rakipler de var; Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz gibi isimlerle karşılaşma ihtimali bulunuyor.

Kadınlarda Tahminler Zor

Bu yılki kadınlar turnuvasında Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, ve Coco Gauff gibi favori isimler öne çıkıyor. Ancak son yıllarda sürpriz sonuçlar da görüldü, dolayısıyla tahmin yapmak oldukça zor.

Yenilikçi Uygulamalar

ABD Açık, tarihi boyunca birçok yeniliğe ev sahipliği yaptı. 1970 yılında tie-break sisteminin uygulanması ve 2006 yılında Şahin Göz sisteminin tanıtılması gibi yenilikler, bu turnuvanın öncü olmasını sağladı.

Tarihin En'leri

Sonuçlandırılan rekabetlerin ardından, geçmiş şampiyonlar arasında en çok kazanma başarısını, erkeklerde Richard Sears, kadınlarda ise Molla Bjurstedt Mallory gösterdi. Bugüne kadar en genç kazanan ise erkeklerde Pete Sampras (19 yaşında), kadınlarda ise Tracy Austin (16 yaşında) oldu.

2024 ABD Açık, heyecan dolu karşılaşmalara ve unutulmaz anlara sahne olacak. Tüm tenis severleri bu keyifli etkinliği izlemeye davet ediyoruz!

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