2024 Akdeniz Off-road Kupası Adana'da Başlıyor

Adana'da Off-road Heyecanı Yaşanıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Adana'da gerçekleştirilen 2024 Akdeniz Off-road Kupası için seremonik start töreni yapıldı.

Start Töreni Çatalan Köprüsü'nde

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto destekleriyle düzenlenen bu organizasyon, Akdeniz Motorsporları ve Off-road Spor Kulübü tarafından gerçekleştirildi. Tören, Adana'nın simgelerinden biri olan Çatalan Köprüsü'nde gerçekleştirildi.

Başkan Zeydan Karalar Start Verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın verdiği startın ardından, yarış araçları Örcün Kamp Alanı'na doğru hareket etti. Yarın sabah saat 10.00'da başlayacak olan 2024 Akdeniz Off-road Kupası'na toplamda 40 sporcu, 20 araçla katılıyor.

Şendağ Öztoprak’tan Açaçıklamalar

TOSFED Adana İl Temsilcisi Şendağ Öztoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışları kazasız bir şekilde tamamlamak istediklerini belirtti. Kendisi de etkinlikte yer alacak olan tek kadın sporcu olarak mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Öztoprak, ayrıca, "Yarın sabah ilk yarışlarımız başlayacak. Öğleden sonra da kupa törenimiz olacak. Bütün halkımız organizasyona davetlidir. Bu yarışları kaçırmamaları gerekiyor. Resmi olarak Adana'da ilk kez böyle bir yarışma yapılacak. Adanalıların bu yarışmayı görmesi gerekiyor, heyecanlı bir yarış olacak. Bu tür yarışmaların devamının gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Adana'da düzenlenen 2024 Akdeniz Off-road Kupası için seremonik start yapıldı. Çatalan Köprüsü'nde gerçekleştirilen startın ardından araçlar Örcün Kamp alanına geçti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Adana'da düzenlenen 2024 Akdeniz Off-road Kupası için seremonik start yapıldı. Çatalan Köprüsü'nde gerçekleştirilen startın ardından araçlar Örcün Kamp alanına geçti.