2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nın Üçüncü Ayağı Adana'da Gerçekleşti

2024 Akdeniz Off-Road Kupası Adana'da Yapıldı
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nda üçüncü ayak yarışları başarılı bir şekilde Adana'da gerçekleştirildi.
Organizasyonun Detayları
Bu heyecan dolu yarış, Akdeniz Motorsporları ve Off-Road Spor Kulübü, Spor Toto ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile Örcün Kamp Alanı'nda düzenlendi.
Mücadeleci Sporcular
Toplamda 40 sporcunun katıldığı organizasyonda, katılımcılar 18 kilometrelik parkurda çamur, rampa, çukur ve virajlı yollar üzerinde birincilik için kıyasıya mücadele etti.
Podiumdaki İsimler
Yarış, 3 etap ve 3 turdan oluşurken, genel klasmanda ve SSV kategorisinde Mehmet Demirel ve Fettan Yiğit birinciliği elde etti. Diğer kategorilerde ise;
- S2'de Hakan Bilecen ve Murat Gürtekin
- S3'te Ergün Çirkin ve Batuhan Korkut
- S4'te Davut Çimiç ve Mükerrem Toklucuoğlu
Ödül Töreni
Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, düzenlenen bir törenle verildi, böylece günü zaferle taçlandırdılar.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nda üçüncü ayak yarışları, Adana'da gerçekleştirildi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nda üçüncü ayak yarışları, Adana'da gerçekleştirildi.