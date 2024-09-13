2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nda Üçüncü Yarış Heyecanı

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası Üçüncü Yarışı

Türkiye Drift Şampiyonası heyecanı Kocaeli'de yeniden alevlenecek. 15 Eylül Pazar günü, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek olan bu büyük organizasyon, drift tutkunlarını bir araya getirecek.

Organizasyon Detayları

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) duyurusuna göre, etkinlik 13.30’da başlayacak. Yarışmacılar, elemelerde birbirleriyle kıyasıya mücadele edecekler.

Kazananlar Final İçin Savaşacak

Elemelerde başarılı olan sporcular, bir üst tura geçerek final eşleşmesine kadar mücadele etmeye devam edecekler. Gecenin sonunda ise saat 17.30’da ödül töreni düzenlenecek.

Ücretsiz Katılım İmkanı

Bu yılki yarışları izlemek isteyen drift severler için katılım tamamen ücretsiz. Yarış severler, bu muhteşem etkinlikte yer almak için Kocaeli'ye davet ediliyor.