2024 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu Belli Oldu

2024 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Şampiyon Belli Oldu

Bu yıl düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde sezon tamamlandı. Geleneksel güreşin öne çıktığı bu ligde, 2024 sezonunun şampiyonu Enes Doğan oldu.

Başpehlivanlık Yarışında Heyecan Doruktaydı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından organize edilen ligde 672. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanlığına ulaşan Enes Doğan, sezon tamamlandığında elinde bulundurduğu 61 puan ile birinciliğini ilan etti.

İkinci ve Üçüncü Sıralar Sahiplerini Buldu

Ali Gürbüz, Elmalı'daki final etabında sakatlığı nedeniyle yer alamayarak, 56 puan ile sezonu ikinci sırada tamamladı. Ayrıca, Yusuf Can Zeybek ise tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık dalında iki kez zaferi elde etmesine rağmen, bu ligde 43 puan ile üçüncü sıradaysa yer aldı.

Diğer Başarılı Güreşçiler

Lig boyunca gösterdikleri performans ile dikkat çeken İsmail Balaban ve Orhan Okulu ise 40'ar puanla sezonu tamamladı.

2024 sezonu, Türk güreş tarihinde önemli bir yere sahip olarak hafızalarda yer edinecek.