2024 Dünya Atletizm Ödülleri Monako'da Sahiplerini Buluyor

2024 Dünya Atletizm Ödülleri Monako'da Dağıtılacak

Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından düzenlenen 2024 Dünya Atletizm Ödülleri, yarın Monako'da muhteşem bir törenle sahiplerini bulacak. 2024 yılına damga vuran başarılı atletlerin ödüllendirileceği bu etkinlik, sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Adaylar Belli Oldu

Yılın sporcusu ödülüne aday olan finalistler ise şu şekilde açıklandı:

Yılın Kadın Atleti

Julien Alfred (Saint Lucia) – Olimpiyat 100m şampiyonu

(Saint Lucia) – Olimpiyat 100m şampiyonu Sydney McLaughlin-Levrone (ABD) – Olimpiyat 400m engelli şampiyonu

Yılın Erkek Atleti

Jakob Ingebrigtsen (Norveç) – Olimpiyat 5000m şampiyonu

(Norveç) – Olimpiyat 5000m şampiyonu Letsile Tebogo (Botsvana) – Olimpiyat 200m şampiyonu

Yılın Kadın Saha Sporcusu

Yaroslava Mahuchikh (Ukrayna) – Olimpiyat yüksek atlama şampiyonu

(Ukrayna) – Olimpiyat yüksek atlama şampiyonu Nafissatou Thiam (Belçika) – Olimpiyat heptatlon şampiyonu

Yılın Erkek Saha Sporcusu

Mondo Duplantis (İsveç) – Olimpik sırıkla atlama şampiyonu

(İsveç) – Olimpik sırıkla atlama şampiyonu Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) – Olimpik uzun atlama şampiyonu

Yılın Stadyum Dışı Kadın Sporcusu

Ruth Chepngetich (Kenya) – Dünya maraton rekortmeni

(Kenya) – Dünya maraton rekortmeni Sifan Hassan (Hollanda) – Olimpiyat maraton şampiyonu

Yılın Stadyum Dışı Erkek Sporcusu

Brian Pintado (Ekvador) – Olimpiyat 20 km yürüyüş yarışı şampiyonu

(Ekvador) – Olimpiyat 20 km yürüyüş yarışı şampiyonu Tamirat Tola (Etiyopya) – Olimpiyat maraton şampiyonu

Ödül töreninde, isimleri anılan bu başarılı atletlerin yanı sıra, atletizm dünyasındaki diğer önemli gelişmeler de konuşulacak. Sporseverler için büyük bir heyecan kaynağı olan bu etkinlik, yıllık spor başarılarının kutlandığı önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.