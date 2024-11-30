2024 Dünya Atletizm Ödülleri Monako'da Sahiplerini Buluyor

2024 Dünya Atletizm Ödülleri Monako'da Dağıtılacak
Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından düzenlenen 2024 Dünya Atletizm Ödülleri, yarın Monako'da muhteşem bir törenle sahiplerini bulacak. 2024 yılına damga vuran başarılı atletlerin ödüllendirileceği bu etkinlik, sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
Adaylar Belli Oldu
Yılın sporcusu ödülüne aday olan finalistler ise şu şekilde açıklandı:
Yılın Kadın Atleti
- Julien Alfred (Saint Lucia) – Olimpiyat 100m şampiyonu
- Sydney McLaughlin-Levrone (ABD) – Olimpiyat 400m engelli şampiyonu
Yılın Erkek Atleti
- Jakob Ingebrigtsen (Norveç) – Olimpiyat 5000m şampiyonu
- Letsile Tebogo (Botsvana) – Olimpiyat 200m şampiyonu
Yılın Kadın Saha Sporcusu
- Yaroslava Mahuchikh (Ukrayna) – Olimpiyat yüksek atlama şampiyonu
- Nafissatou Thiam (Belçika) – Olimpiyat heptatlon şampiyonu
Yılın Erkek Saha Sporcusu
- Mondo Duplantis (İsveç) – Olimpik sırıkla atlama şampiyonu
- Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) – Olimpik uzun atlama şampiyonu
Yılın Stadyum Dışı Kadın Sporcusu
- Ruth Chepngetich (Kenya) – Dünya maraton rekortmeni
- Sifan Hassan (Hollanda) – Olimpiyat maraton şampiyonu
Yılın Stadyum Dışı Erkek Sporcusu
- Brian Pintado (Ekvador) – Olimpiyat 20 km yürüyüş yarışı şampiyonu
- Tamirat Tola (Etiyopya) – Olimpiyat maraton şampiyonu
Ödül töreninde, isimleri anılan bu başarılı atletlerin yanı sıra, atletizm dünyasındaki diğer önemli gelişmeler de konuşulacak. Sporseverler için büyük bir heyecan kaynağı olan bu etkinlik, yıllık spor başarılarının kutlandığı önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.