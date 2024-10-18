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2024 Dünya Güreş Şampiyonaları Arnavutluk’ta Başlıyor

Tiran, Arnavutluk'ta 23 yaş altı ve büyükler için güreş dünya şampiyonaları düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:18
2024 Dünya Güreş Şampiyonaları Arnavutluk’ta Başlıyor

2024 Dünya Güreş Şampiyonaları Arnavutluk'ta

Dünya güreşinin önemli organizasyonlarından biri olan 23 yaş altı ve büyükler kategorisindeki dünya şampiyonaları, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilecek.

Tarih ve Kategoriler

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, 21-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Bu organizasyonda grekoromen, erkekler serbest stil ve kadınlar kategorilerinde toplamda 10 sıklet üzerinden müsabakalar yapılacak. Tiran'daki etkinlik, grekoromen stil yarışmalarıyla başlayacak.

Büyükler Şampiyonası

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın etkisiyle, 2024 Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası ise olimpik olmayan sıkletlerde 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu şampiyonada grekoromen stil için 55, 63, 72 ve 82 kilolar, erkekler serbest stil için ise 61, 70, 79 ve 92 kilolar; kadınlar kategorisinde ise 55, 59, 65 ve 72 kilolar üzerinden yarışmalar yapılacak.

Arnavutluk'taki bu önemli etkinlik, güreş tutkunları için heyecan dolu bir dönem yaşatacak.

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