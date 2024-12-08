2024 Extreme Kupası 5. Ayak Yarışları Bolu'da Gerçekleşti

2024 Extreme Kupası 5. Ayak Yarışları Bolu’da Yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2024 Extreme Kupası'nın final ayağı, Bolu'da gerçekleştirildi. Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (BOLOFF) tarafından düzenlenen etkinlik, Çakmaklar Pisti'nde iki gün süren heyecan dolu yarışlara sahne oldu.

Yarışlarda TR1 ve TR2 kategorilerinde toplam 13 araç ve 26 sporcu mücadele etti. Yarışların sonunda dereceleri belirleyen sonuçlar şöyle oluştu:

TR-1 Kategorisinde Dereceye Girenler

1. Uğur Kabal - Mesut Karaaslan

2. Emre Avcı - Eray Avcı

3. Can Özkurt - Seyfullah Tahir

TR-2 Kategorisinde Dereceye Girenler

1. Cihan Çelikten - Adem Yılmaz

2. Atilla Çakır - Şenal Coşkun

3. Oğuz Kağan Öztürk - Gökhan Yalçın

Katılımcılar, Bolu'nun zorlu parkurunda sergiledikleri performanslarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. 2024 Extreme Kupası'nın bu son ayağı, otomobil tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı oldu.