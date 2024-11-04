2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası Finali İstanbul'da Gerçekleşecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası'nın final etabının İstanbul Yarış Pisti'nde düzenleneceğini duyurdu. Yarış, 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Heyecan Verici Organizasyon

Biletlerin, www.Mobilet.com üzerinden satışa sunulacağı etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi iş birliği ile hayata geçiriliyor. Yenilenen asfalt ve toprak karışımı parkurda, elektrikli ve benzinli araçların mücadele edeceği bu organizasyon, izleyicilere adrenalin dolu bir hafta sonu sunacak.

Kristofferson'un Hedefi

Şampiyon sürücü Johan Kristofferson, İstanbul'da üst üste beşinci kez şampiyon olmayı hedefliyor. Yarışlar, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak ve birçok Avrupa ülkesinde de izlenebilecek.

TOSFED Başkanı'ndan Açıklama

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Yarış Pisti'nin yeniden Türk sporuna kazandırılmasının gurur verici olduğunu vurguladı ve "Uluslararası birçok yarış serisini ülkemize getirerek, spor turizmini ve ülkemizin tanıtımını artırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. 2025-2026 sezonları için de Dünya Rallikros Şampiyonası'nın tekrar Türkiye'de yapılması için anlaşma sağladıklarını belirtti.