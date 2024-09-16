2024 IFCA Grand Slam Fin Slalom Dünya Şampiyonası'nda Türk Başarısı

2024 IFCA Grand Slam Fin Slalom Dünya Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Danimarka'nın Hvide Sande bölgesinde düzenlenen 2024 IFCA Grand Slam Fin Slalom Dünya Şampiyonası, Türk sporcular için bir zaferle sonuçlandı. Yarışmada ay-yıldızlı ekip, toplamda 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Altın Madalyalar Sahiplerini Buldu

Türkiye Yelken Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 yaş altı kızlar kategorisinde İrem Metin ve 15 yaş altı erkekler kategorisinde Ali Demirci altın madalyanın sahibi oldu.

Gümüş ve Bronz Madalyalar

Gümüş madalya kazanan diğer sporcular arasında İrem Metin (fin slalom junior kızlar), Çınar Tuncar (fin slalom junior erkekler) ve Derin Gökmeral (fin slalom 15 yaş altı kızlar) yer aldı. Ayrıca, kızlar "Youth" kategorisinde İrem Metin ve Damla Kurtdemir, fin slalom 15 yaş altı kızlarda İlya Paksoylu, fin slalom junior erkeklerde Sarp Paksoylu ve fin slalom 15 yaş altı erkeklerde Emir İnce bronz madalya kazandı.