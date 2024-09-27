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2024 İstanbul Drone Yarışı Başlıyor

2024 Türkiye Drone Yarışı, İstanbul'da yabancı ve Türk pilotların katılımıyla başlıyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:07
2024 İstanbul Drone Yarışı Başlıyor

2024 Türkiye Drone Yarışı İstanbul'da Başlıyor

Yarın, 28 Eylül 2024 tarihinde, İstanbul'da heyecan verici bir yarışma başlıyor. Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenen 2024 Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilecek.

Yarışlara Katılım

Bu prestijli organizasyonda, 11 farklı ülkeden 58 pilot mücadele edecek. Hem yabancı hem de Türk pilotlar, FAI Drone Yarışları Dünya Kupası (Cat2) için puan toplama fırsatını yakalayacak. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bu yarışta, Anadolu Ajansı Spor Kulübü adına Emrullah Yılmaz yer alacak.

Yarış Programı

Pilolar, yarın saat 10.30-13.00 arasında antrenman turlarını gerçekleştirecekler. Sıralama turları ise 13.30-21.30 saatleri arasında yapılacak. Ayrıca, 29 Eylül Pazar günü de 09.30'da antrenman ve sıralama turları yeniden başlayacak. Eleme turları 18.30-20.50 arasında gerçekleşirken, büyük final yarışı 21.00'de başlayacak.

Ziyaretçiler İçin Teknolojik Etkinlikler

Yarışları takip edecek olan ziyaretçiler, etkinlik alanında çeşitli teknolojik gösterimler ve sanatçı performanslarını izleyebilme fırsatı bulacak. Bu eşsiz etkinlik, hız ve teknik becerilerin bir araya geleceği unutulmaz bir tecrübe sunacak.

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