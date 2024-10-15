2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Heyecanı Başlıyor

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası

Voleybolda 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, yarın saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak olan karşılaşma ile sahibini bulacak.

Finaldeki İki Rakip

Geçtiğimiz sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana, 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit ile mücadele edecek. Bu iki takım, geçtiğimiz sezonda iki önemli organizasyonda da finalde karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan mutlu sonuçlarla ayrılmıştı.

Tarihçe ve Şampiyonluklar

Bu yıl 14'üncü kez düzenlenecek olan kupada, Eczacıbaşı daha önce 5 kez, Fenerbahçe ise 4 kez şampiyonluk sevinci yaşamış durumda.